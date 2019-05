Scherma, buone prestazioni liguri ai Master di Casale

Più di 600 atleti sono saliti in pedana per disputare i Campionati Italiani Master, che hanno avuto luogo a Casale Monferrato (AL) la scorsa settimana.

Buone, come sempre, le prestazioni degli atleti liguri, che conquistano il podio con Alessandro Fregara (Circolo della Spada Liguria), secondo nella spada maschile categoria 1 (40-49 anni) e con Costanza Levera (Circolo della Spada Liguria), terza nella spada femminile categoria 1.

Nelle altre gare della kermesse tricolore di Casale Monferrato buoni piazzamenti anche per Claudio Pirani (Cesare Pompilio) e per Massimiliano Gambella (Circolo della Spada Liguria), quinti rispettivamente nella spada maschile categoria 2 (50-59 anni) e nella spada maschile categoria 0 (24-39 anni), per Eros Vaira (Circolo Scherma Savona), Linda Kaiser (Genovascherma) e per Roberto Faldini (Circolo Scherma Savona), sesti rispettivamente nel fioretto maschile categoria 3 (60-69 anni), nella sciabola femminile categoria 2 e nella sciabola maschile categoria 3, e per Marco Barone (Circolo della Spada Liguria) e Gianni Bottino (Genovascherma), settimi rispettivamente nel fioretto maschile categoria 1 e nella spada maschile categoria 3.