Cus Genova, i risultati biancorossi nel basket e nel volley

I risultati del week end biancorosso nel pallavolo e nel basket.

PALLAVOLO. Grande festa della pallavolo biancorossa al PalaCUS nella serata di sabato, in cui il CUS Genova Volley di Gerry Grotto ha sfidato il Volley Parella. Sconfitta per 3-2 in una sfida che non aveva più nulla da dire alle due squadre, rispettivamente certe della salvezza e dei Playoff. Maschile di Serie D vincente per 3-1 contro Olympia e quarto posto conquistato a una lunghezza proprio dai rivali di giornata. Ragazzi della Prima Divisione vincenti invece a Pegli contro S. Antonio Senior. Per quanto riguarda le femminili, invece, vittoria per le ragazze della Prima Divisione contro Siva Volley per 3-0. Vittoria casalinga in Seconda per il CUS Bianco contro Volare Pegli 2000 per 3-0, mentre sconfitta per il CUS Rosso sempre di Seconda contro Olympia per 3-2. Infine in Terza Divisione vittoria per il CUS Junior per 3-1 contro Paladonbosco.

PALLACANESTRO. Prestazione pazzesca del CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin, orfano di un Marco Dufour infortunato, in gara-3 di semifinale Playoff di Serie C Silver. Vittoria per 94-91 per i Biancorossi contro Sarzana di coach Ricci, soprattutto grazie ad un quarto quarto da urlo concluso con un parziale di da 29-16. Attualmente serie quindi sul 2-1 per gli Universitari.