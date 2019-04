Scherma, Brenda Briasco ottava a Caorle

Si è disputata a Caorle lo scorso fine settimana la seconda prova di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, che ha visto la partecipazione di 32 schermitrici e schermitori liguri.

Buoni i risultati ottenuti nella spada: in campo femminile Brenda Briasco (Cesare Pompilio, in forza al Centro Sportivo dell’Esercito) si ferma ai piedi del podio classificandosi ottava, poi Sara De Alti (Cesare Pompilio) è ventunesima, Annalisa Caviglia (Cesare Pompilio) ventisettesima e Caterina Belli (Sant’Olcese) trentunesima.

In campo maschile bene Jacopo Musso (Cesare Pompilio), che termina la gara al sedicesimo posto, poi Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) ventunesimo e Achille Cipriani (Cesare Pompilio) ventiseiesimo.

Al termine delle due prove staccano direttamente il pass per i Campionati Italiani Assoluti, classificandosi nelle prime 24 posizioni della classifica generale, Brenda Briasco, Francesca Bertoglio e Mara Navarria nella spada femminile e Giorgio Ivaldi, Achille Cipriani, Gabriele Bino e Jacopo Musso nella spada maschile.

Per tutti gli altri appuntamento alla prova di Coppa Italia che assegnerà i 16 posti rimanenti.