Scende dall’auto e lascia le chiavi inserite, albanese gliela ruba

E’ successo in Via V Maggio. Il ladro è stato preso

Gli uomini delle volanti hanno denunciato un albanese di 32 anni per furto.

L’uomo, in Via V Maggio, approfittando di un momento di distrazione di un bolognese che era sceso per pochi minuti dalla macchina con le chiavi inserite, è salito sul mezzo per poi scappare.

La vittima ha immediatamente chiamato la Polizia fornendo agli agenti modello e targa della vettura.

Una volante, transitando un’ora dopo proprio in via V Maggio, ha inaspettatamente incrociato il ladro alla guida del mezzo rubato.

Bloccato ed accompagnato in Questura, il 32enne è stato riconosciuto dal proprietrio della vettura come un suo conoscente.