Ripartono i corsi SDAC Scuola D’Arte Cinematografica

Il 12 ottobre, la SDAC ricomincerà i propri corsi, dedicati a tutti coloro che intendono trasformare la propria passione per la settima arte in un lavoro

Iscriversi al percorso formativo che propone la nostra scuola rappresenta di fatto il primo passo verso il mondo del Cinema.

Durante le lezioni, che saranno tenute da professionisti del proprio settore, avrete l’opportunità di partecipare in modo attivo a diversi workshop e contest, in cui le vostre capacità e le conoscenze acquisite sul campo verranno messe alla prova.

Al termine delle lezioni gli iscritti saranno divisi in diversi teams, per costruire le troupes che andranno a realizzare ciascuna un cortometraggio; tutti gli ambiti della lavorazione saranno sostenuti dalla collaborazione dei docenti e della crew della SDAC che avrete imparato a conoscere durante il percorso di studi.

I cortometraggi rappresenteranno per ciascun iscritto in base al proprio ruolo (regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia) un vero e proprio biglietto da visita, un’opportunità di esprimere il proprio talento e soprattutto la propria vocazione cinematografica.

Inoltre come già accaduto in passato a diversi dei nostri studenti, i cortometraggi opportunamente sostenuti, potranno essere inviati a concorsi a premi in modo da trasformarsi concretamente da esperienza formativa in un successo professionale.

I CORSI:

Regia: il cuore e la mente del processo di lavorazione di un film, una figura complessa che deve fare sintesi tra l’aspetto artistico e quello materiale e artigianale della produzione di un film: come organizzare la troupe, il rapporto con gli attori, studio della regia cinematografica (storia del cinema) e televisiva, esercitazioni pratiche sui set, e realizzazione del cortometraggio di fine corso. Docente: Alessandro Bellagamba

Operatore e fotografia: luci, ottiche, carrelli, gimbal e qualunque cosa possa servire per creare l’atmosfera che meglio descrive quel preciso frammento della storia, quel sentimento da restituire allo spettatore. Chi si occupa delle riprese e della fotografia ha di fatto in mano la tavolozza con tutti i colori e acquisirà lo studio e l’utilizzo pratico delle macchine da presa attraverso l’approfondimento della fotografia di scena in interni ed esterni, grazie a workshops e alle esercitazioni pratiche sui set dei cortometraggi che verranno prodotti alla fine dei corsi. Docente: Matteo Zingirian.

Montaggio: il momento in cui tutto assume un significato. Attraverso il montaggio il film raggiunge il suo equilibrio. Studio del montaggio digitale, esercitazioni pratiche, tra lezioni e workshops, verranno analizzate e messe in pratica le tecniche di narrazione per immagini attraverso l’utilizzo degli strumenti tipici del montatore, collaborando alla realizzazione dei cortometraggi di fine corso e soprattutto alla loro post-produzione. Docente: Gianluca Arata

Sceneggiatura: studio della sceneggiatura (cinema, tv, documentario ecc.). Come si scrive una sceneggiatura? Quali sono le regole specifiche di scrittura dei format? Il corso si sviluppa con il laboratorio di scrittura, i contest creativi e la collaborazione nella realizzazione dei cortometraggi di fine corso, attraverso la realizzazione dei soggetti, delle sceneggiature e la presenza sul set. Docente: Sergio Badino

Ogni corso avrà una durata di 20 lezioni (per un totale di 50 ore) a cui si sommeranno i numerosi stage sul set.

I corsi della SDAC sono aperti ai maggiori di 16 anni, le lezioni si terranno in orari pomeridiani e serali, presso il Polo Aziende Creative di Genova di Villa Bombrini (PACC) all’interno delle aule della SDAC. Durante le lezioni avrete l’opportunità di utilizzare dispense cartacee e telematiche fornite dalla scuola, avrete a disposizione per le vostre ricerche ed approfondimenti la ben rifornita biblioteca della scuola. Per ogni corso vi verranno forniti i mezzi con i quali affrontare l’esercizio pratico. Al termine del corso e dello stage finale (realizzazione di un cortometraggio) verrà rilasciato un diploma professionale, che rappresenterà il riconoscimento dell’impegno e del lavoro fatto durante i corsi. Ovviamente le lezioni e i workshops si terranno nel rispetto delle normative sanitarie vigenti con l’utilizzo delle precauzioni necessarie.

Per rendere più completa la vostra esperienza formativa alla SDAC, durante l’anno vi verrà proposto di partecipare a seminari, eventi e workshops (recitazione cinematografica, monografie sui registi, incontri con esperti del settore), inoltre in base alle vostre attitudini e capacità potrà esservi richiesto di collaborare alle diverse attività mediatiche portate avanti dalla SDAC.

Come se non bastasse, l’iscrizione al MASTER SDAC sarà disponibile a un prezzo speciale! Carpe diem! Cogliete l’attimo e non lasciatevi sfuggire l’opportunità di partecipare ai corsi della SDAC: non solo una preparazione teorica ma il primo passo verso un futuro da videomaker!

Potrete contattarci e chiederci maggiori informazioni ai seguenti contatti:

Cell. 338 2897866

eMail: info@sdac.it

Sede: Villa Bombrini, Via Ludovico A. Muratori, 5 Genova, 16152

Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 18.30 (Si consiglia di prendere appuntamento)