Scattano oggi le misure restrittive per Ventimiglia e Sanremo

A partire da oggi, mercoledì 24 febbraio fino a venerdì 5 marzo, entra in vigore l’ordinanza con le misure restrittive per il contenimento del Covid per il distretto 1 di Ventimiglia e il distretto 2 di Sanremo.

La Regione Liguria, con Ordinanza 5/2021 e firma del presidente Giovanni Toti, ha definito le misure restrittive per il distretto 1 di Ventimiglia e il distretto 2 di Sanremo che hanno efficacia da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo compresi.

Ecco cosa prevede l’ordinanza

Misure in vigore nel distretto 1 di Ventimiglia e nel distretto 2 di Sanremo:

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado e tutti gli organismi formativi di IeFP.

Chiusi tutti gli asili nido.

Si adotta la didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.

Vietato l’accesso ai minori, anche con i familiari o altre persone abitualmente conviventi, ad aree gioco attrezzate all’interno di parchi, ville e giardini pubblici.

Misure in vigore solo per il distretto 1 di Ventimiglia:

Divieto di spostamenti dalle ore 21 alle ore 5 del mattino (fatta eccezione per compravate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute).

Chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie (resta consentito asporto fino alle 18 e consegne a domicilio).

Chiusi i negozi alimentari di vicinato dalle 18 alle 8 del mattino a meno che sia garantito che non vengano venduti alcolici in quella fascia oraria (è invece sempre ammessa la consegna a domicilio).

Divieto di manifestazioni pubbliche e private.

Divieto di assembramento assoluto.

Anche in caso di zona gialla regionale durante il periodo dal 24 febbraio al 5 marzo

Per i Comuni nel distretto 1 rimane vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quelli compresi nel distretto 1 (salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune).

Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza o domicilio

Rimane vietato l’ingresso nei Comuni compresi nel distretto 1 (salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune).

Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza o domicilio

Elenco dei Comuni del distretto 1 di Ventimiglia:

Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia e Ventimiglia

Elenco dei Comuni del distretto 2 di Sanremo:

Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio e Triora

Ecco l'ordinanza della Regione