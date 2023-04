Scatta la “zona 30” in tre nuove aree della città di Recco. Il Comune estende il limite di velocità in piazza Nicoloso, piazzale Olimpia e via Liceti.

Scatta la “zona 30”. Il cartello stradale con il limite di velocità di 30 km orari comparirà in altre vie della città. La zona 30 Km per garantire più sicurezza a pedoni, ciclisti e snellire il traffico veicolare. La nuova segnaletica sarà installata nel centro cittadinoe precisamente in piazza Nicoloso, piazzale Olimpia e via Liceti.

Lo ha stabilito una delibera di Giunta per tutelare “le utenze stradali deboli e le funzioni urbane della viabilità di quartiere (residenziali, commerciali, ricreative, scolastiche) facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato”.

«Maggiore sicurezza, più fluidità del traffico e un moderato impatto ambientale, sono questi gli obiettivi che ci hanno indotto a ridurre il limite di velocità nelle nuove zone della città – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – del resto la moderazione della velocità su scala urba è una strategia efficace per ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza dei pedoni».

Per obbligare gli automobilisti ad andare più piano saranno sistemati attraversamenti pedonali rialzati e dossi artificiali, affiancati da una nuova segnaletica da sistemare agli accessi per rendere ben visibile e delimitare le strade residenziali.

Le nuove zone dove vige il limite dei 30 chilometri orari si aggiungono alle seguenti vie:

Verzemma, L.M. Ansaldo, Montefiorito, Vecchia Vastato, Vastato, della Ne. Carbonara, Ponte di Legno, Alloro, Don Polleri, Faveto. Nostra Signora del Fulmine, Speroni, Alpini d’Italia, Pastene. Corso Garibaldi, Ageno, Castello, Milite Ignoto, Salvo d’Acquisto, Cornice Golfo Paradiso, Polanesi. ABov