Scatta il giallo e nelle Valli del Parco ripartono le ciaspolate

Il fine settimana presenta tante opportunità per tutti grazie alle proposte delle nostre Guide delle Valli del Parco dell’Aveto

Il Rifugio Casermette del Penna sabato ci porta a Prato Mollo seguendo l’Alta Via dei Monti Liguri, mentre domenica la meta sarà il Monte Trevine. Possibilità di noleggio attrezzatura, prenotazione obbligatoria (tel. 0185.1676495).

Le Guide Meraviglie d’Aveto invece sabato recuperano la ciaspolata al Groppo Rosso (prenotazioni tel. 348 0906206), annullata la scorsa settimana per zona arancione, e domenica affronteranno la Traversata delle Cime (prenotazioni tel. 347 3929891).E per chi è un po’ meno sportivo? Abbiamo pensato anche a voi! All’azienda agricola La Marpea al Fior di Latte, in Val Graveglia, potrete fare una gustosa passeggiata per scoprire il ciclo di lavorazione del latte, l’impegno di Silvy per la valorizzazione delle tradizioni con uno sguardo all’innovazione e alla ricerca di nuovi prodotti, per finire con una piacevole degustazione delle sue produzioni.

Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”Valli del Parco dell’Aveto – Liguria

Ufficio Informazioni Turistiche: Via Vittorio Veneto, 13 – 16041 Borzonasca – GE

Tel. 334 95 75 893 – 334 61 17 354