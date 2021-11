Scappa ed aggredisce gli agenti, gabonese arrestato a Sestri Ponente

Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato un cittadino gabonese di 20 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti del Commissariato Sestri Ponente, ieri pomeriggio, hanno effettuato un servizio di appostamento nei pressi della Stazione Ferroviaria del loro quartiere per contrastare un’attività di spaccio posta in essere dal 20enne già arrestato per il medesimo reato lo scorso 30 marzo.

L’attività, cominciata nei giorni precedenti, ha consentito ai poliziotti di notare il giovane incontrarsi con diversi soggetti noti come assuntori di droghe.

In particolare lo scorso 8 novembre il 20enne, dopo aver ceduto alcune dosi ad un acquirente, era riuscito a scappare al controllo facendo perdere le proprie tracce per le vie di Sestri Ponente.

Ieri pomeriggio l’epilogo: gli agenti lo hanno visto arrivare nei pressi della Stazione ed hanno deciso di fermarlo ma il giovane, vistosi scoperto, è nuovamente scappato salendo su di un autobus.

A quel punto gli agenti lo hanno inseguito e quando hanno cercato di bloccarlo, il giovane, alto 1.95 e ben strutturato, ha reagito colpendoli con violenza per poi scendere dal mezzo e scappare.

Nonostante ciò gli agenti sono riusciti a seguirlo vedendolo nascondersi in un magazzino in via Bertoletti.

Immediatamente circondato, anche grazie all’intervento di una volante dell’UPGSP, ha nuovamente reagito lanciando contro i poliziotti quanto si trovava sopra gli scaffali del magazzino.

Dopo qualche minuto di concitazione gli agenti, a fatica, sono riusciti a bloccarlo trovandolo in possesso di 365 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio tipiche dell’attività di spaccio e di due telefoni cellulari usati presumibilmente per mantenere i contatti con gli acquirenti.

Il 20enne, senza un’attività lavorativa, con svariati precedenti di Polizia e sottoposto all’obbligo di firma a seguito dell’arresto per spaccio dello scorso 30 marzo, sarà processato per direttissima questa mattina.