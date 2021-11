No Green pass | Nuovo corteo oggi con percorso differente

Passaggio del corteo in corso Torino e in Albaro

Si svolge oggi, sabato 20 novembre, a Genova e in altre città italiane, per il 18esimo sabato di seguito, una nuova manifestazione contro il Green pass sul lavoro e l’obbligatorietà vaccinale per alcune categorie.

La manifestazione è organizzata da Libera Piazza Genova e da altri comitati.

L’appuntamento è stato fissato in piazza della Vittoria per le 15. Alle 16, partirà, poi, il corteo.

Il percorso che è stato comunicato alla Prefettura, è differente rispetto alle altre edizioni e prevede la partenza da Piazza della Vittoria, l’attraversamento di Corso Buenos Aires, Corso Torino, via Barabino, Galleria Colombo, via Piave, Corso Italia per arrivare in Piazza Rossetti.