Savona, la Befana degli Animali ai tempi del Covid

Salta a Savona, causa emergenza sanitaria, il tradizionale banchetto “La Befana degli animali”. Sarà possibile portare i doni presso la sede ENPA.

La BEFANA degli ANIMALI (ai tempi del covid-19)

A causa dell’emergenza covid19 il tradizionale banchetto nel centro di Savona non potrà essere effettuato. Ma chi vuole può portare il suo dono (carne in scatola, crocchette, offerte) nel rispetto della normativa in vigore. Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, da lunedì a sabato dei giorni feriali, presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona.

Ente Nazionale Protezione Animali. Sito web: www.enpa.sv.it