Savona-Fezzanese, Grandoni: Dobbiamo fare punti in casa

Oggi alle 14.30, il Savona scenderà in campo per il turno infrasettimanale con la Fezzanese.

Questa mattina, dopo la rifinitura in conferenza ha parlato Mister Alessandro Grandoni, ecco le sue parole: “Veniamo da una gara, quella di sabato, in cui abbiamo fatto una buona prestazione e il risultato ne è stata una conseguenza.

Dobbiamo cambiare marcia in casa nostra, purtroppo i punti che ci distanziano dalla prima in classifica sono proprio quelli che non abbiamo raccolto al Bacigalupo.

Quando si vince si esce sempre bene fisicamente ma soprattutto mentalmente. Domani rispetto alla partita con la Folgore Caratese non ci sarà Tognoni che purtroppo ha la febbre e rientrerà Fenati dalla squalifica.

La Fezzanese deve far punti ed è in un momento comunque buono vista anche la buona prestazione con la Lavagnese, domani come sempre co sarà da sudare.”

Dirigerà l’incontro il Sig. Stefano Campagnolo di Bassano, coadiuvato dagli assistenti Orsogna Mirko di Collegno e Marco Matteo Barberis di Collegno.