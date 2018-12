Albissola, oggi la sfida alla corazzata Siena

Sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti ad arbitrare la sfida tra Robur Siena ed Albissola, in programma mercoledì alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi. Gli assistenti saranno Luca Dicosta di Novara e Khaled Bahri di Sassari.

Matteo Gualtieri ha recentemente diretto l’Albissola nella partita interna contro la Pro Patria.

Nelle ultime sei partite l’Albissola ha fatto bene, ha vinto a Novara, ha pareggiato con il Pisa e con l’Entella è stato decisivo un autogol. Non sarà una partita semplice per i ceramisti che cercheranno punti salvezza pesanti in una sfida in cui ci vorrà la partita perfetta per uscire indenni dalla Toscana.