Dalla polizia una colletta alimentare per i più bisognosi

Circa sei quintali di generi alimentari di prima necessità sono stati consegnati mercoledì dai poliziotti di Savona alla Caritas Diocesana per la distribuzione, tramite l’Emporio Solidale, alle persone in difficoltà.

“Questo è stato possibile – spiega il Questore Giannina Roatta – grazie alla generosità ed allo spirito di solidarietà dei poliziotti che, in pochi giorni, previ accordi con la Diocesi savonese, hanno organizzato una vera e propria colletta alimentare per dare supporto a chi sta affrontando difficoltà economiche in questo periodo complicato.

Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutto il personale della Polizia di Stato e dei ruoli civili per l’impegno profuso in questi giorni di emergenza Covid-19”.