Domenica 3 maggio verranno attivati quattro postazioni per la distribuzione dei kit di mascherine messe a disposizione dal Comune di Recco. Un rappresentante per ogni nucleo familiare, residente nelle frazioni Cotulo, Megli e Mulinetti e della zona di Valleverde, munito di un valido documento di riconoscimento, potrà ritirare i dispositivi di protezione attenendosi agli orari indicati per via di residenza.

Cotulo – presso pensilina Capolinea di fronte alla Chiesa del Fulmine

– Salita Bosco Grande, dalle ore 11 alle 12

– Via Cotulo, dalle ore 11 alle 12

– Via Nostra Signora del Fulmine dal civ. 2 al civ. 15 compreso, dalle ore 11 alle 12

– Via Nostra Signora del Fulmine dal civ. 16 al civ. 103 compreso, dalle ore 12 alle 13

Megli – presso Bocciofila del Belvedere salita Santa Spina

– Salita Castelletti, dalle ore 10 alle 11

– Salita Santa Spina, dalle ore 10 alle 11

– Via alla Pineta, dalle ore 10 alle 11

– Via Cariseto, dalle ore 10 alle 11

– Via Cornice Golfo Paradiso, dalle ore 11 alle 12

– Via del Pianello, dalle ore 12 alle 13

– Via dell’Alloro, dalle ore 14 alle 15

– Via Gilberto Govi, dalle ore 12 alle 13

– Via Nostra Signora delle Grazie, dalle ore 12 alle 13

– Via Privata Bellavista, dalle ore 12 alle 13

– Via Privata dei Pini, dalle ore 15 alle 16

– Via Privata Marinin, dalle ore 15 alle 16

– Via Privata Miramare, dalle ore 16 alle 17

– Via Salvo D’Acquisto dal civ. 4 al civ. 21A compreso, dalle ore 16 alle 17

– Via Salvo D’Acquisto dal civ. 22 al civ.62 compreso, dalle ore 17 alle 18

Mulinetti, presso Alimentari via Mulinetti civ. 4

– Scalinata Mulinetti, dalle ore 14 alle 15

– Via Bordigotto, dalle ore 17 alle 18

– Via Cristoforo Colombo, dalle ore 14 alle 15

– Via Mulinetti dal civ. 1 al civ. 35 compreso, dalle ore 15 alle 16

– Via Mulinetti dal civ. 41 al civ. 55 compreso, dalle ore 16 alle 17

– Via Privata Bacciaro, dalle ore 17 alle 18

– Via Privata Figari dalle ore 17 alle 18

Valleverde, presso Casetta di Legno

– Via San Francesco, dalle ore 9 alle 10

– Via Valleverde, dalle ore 9 alle 10

E’ possibile ritirare il kit delegando una persona che si dovrà presentare presso il punto di distribuzione nel giorno e nell’ora indicati per la via di residenza, munita di delega cartacea a firma del delegante, di un documento valido di riconoscimento personale e della copia del documento di riconoscimento del delegante, anche in foto sul telefono.

E’ consentito che un’unica persona presenti più deleghe per il ritiro. I cittadini che, per vari motivi, non sono riusciti a ricevere le mascherine messe a disposizione dal Comune di Recco potranno ritirarle, finita la distribuzione, presso gli uffici comunali. Le modalità saranno indicate in un secondo momento.