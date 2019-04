Savona-Caratese 1-2, sconfitta di autogol al Bacigalupo

Il Savona esce sconfitto dal Bacigalupo per 2-1 dopo una partita tirata fino all’ultimo minuto e decisa dagli episodi.

Nel primo tempo, con il solito vento a favore, i biancoblù provano a imporsi sui lombardi ma le raffiche rendono difficili le giocate. Alla prima occasione, su una ripartenza, la Caratese si porta in vantaggio. Al 35° Degl’Innocenti si procura un calcio di rigore che Virdis trasforma per l’1-1.

Nella ripresa, dopo 5 minuti, da un calcio d’angolo per gli ospiti, Piacentini tocca di testa e la palla termina in rete per 1-2 Caratese.

Vani sono i tentativi del Savona che cerca in tutti i modi di pareggiare con Bacigalupo, Lombardi, e Kallon ma con poca fortuna e grazie alla bravura del portiere della Folgore. Al 45° Fiory compie un autentico miracolo su un contropiede e il match termina co la vittoria della Folgore Caratese che avanza verso la zona play-off.