Savignone, 51enne esibisce falsa denuncia smarrimento patente ai carabinieri: denunciato

Ieri in centro a Savignone i carabinieri hanno fermato per un controllo alla guida della propria autovettura un 51enne, gravato da pregiudizi di polizia per reati contro la persona e la pubblica fede.

Il genovese ha esibito la copia di una denuncia di smarrimento della patente, che da immediati accertamenti è risultata palesemente falsa.

Da ulteriori verifiche i carabinieri hanno riscontrato che la patente di guida gli era stata in realtà revocata nel 2014 con un provvedimento del Prefetto di Genova.

Pertanto, il 51enne è stato altresì sanzionato amministrativamente per la violazione art. 116 C. e 17 Cds.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà per “falsità materiale commessa da privato” nonché per “rifiuto dell’accertamento qualificativo al tasso alcolemico”.

Il mezzo e la falsa copia della denuncia sono stati sequestrati.