Sarzano, sigilli all’Ex Latteria occupata dopo aggressione ai carabinieri

All’alba di oggi i carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo dei locali del centro sociale Ex Latteria Occupata, all’angolo tra stradone Sant’Agostino e piazza Sarzano, a pochi passi dalla Facoltà di Architettura.

Il nastro bianco e rosso e i cartelli posizionati dalle Forze dell’ordine sono comparsi sulle saracinesche dello spazio sociale occupato, con grande sorpresa di anarchici e antagonisti che lo frequentano.

Inoltre, i carabinieri hanno denunciato tre giovani antagonisti per occupazione abusiva.

Il provvedimento chiesto dal pm Giuseppe Longo e firmato dal gip Giorgio Morando è scaturito nell’ambito delle indagini sugli arresti del 4 maggio scorso a seguito dell’aggressione subìta dai carabinieri, che erano stati circondati da anarchici e antagonisti del centro sociale.

In otto erano stati arrestati, a vario titolo, per resistenza e lesioni, ma dopo le convalide degli arresti erano stati rimessi in libertà.

Da anni diversi residenti della zona chiedono a gran voce che l’Ex Latteria occupata sia chiusa dalle istituzioni.

Ora l’immobile dovrebbe essere restituito all’Università di Genova.