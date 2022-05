Latteria occupata a Sarzano, degrado e schiamazzi notturni: proteste dei residenti

“Nella notte tra giovedì e venerdì mattina le persone che frequentano la ‘Latteria occupata’ hanno tenuto sveglio buona parte del comprensorio di piazza Sarzano, nel Centro storico di Genova. Vane sono state le richieste di intervento alle Forze dell’ordine.

Questo testimoniano i residenti, probabilmente le pattuglie erano poche e sicuramente per certi tipi d’intervento la semplice ‘Volante’ della Polizia non è sufficiente.

Di fatto, il quartiere da tempo chiede alla politica di fare qualcosa per il degrado e i forti schiamazzi notturni, ma per loro resta un ragionamento tabù.

Certi che il Municipio abbia intrapreso dei percorsi per valutare molte opzioni, non possiamo dire lo stesso del Comune dove in un incontro online mesi fa con il sindaco e l’assessore allo sviluppo e il sottoscritto si era valutato di darla ai residenti come angolo ricreativo.

Di fatto nulla è successo e la questione è sempre la stessa: fanno quello che vogliono e nessuno interviene in modo concreto e deciso”.

Lo ha dichiarato ieri Claudio Garau, portavoce di uno dei comitati di residenti di Sarzano.