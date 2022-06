Santo Stefano di Magra: i primi eventi estivi tra musica e fiori

L’estate a Santo Stefano di Magra comincia con due eventi all’insegna della musica e dei fiori con due importanti iniziative che ripartono con grande entusiasmo dopo i due anni di pausa dovuta alla pandemia.

Sabato 18 giugno partirà la “Settimana della Musica” con il concerto ‘Sinfonia alla moda’ eseguito della Filarmonica Santo Stefano di Magra e che si terrà in Piazza della Pace alle 17,30. Le note accompagneranno anche l’evento successivo delle 18.30 dal titolo ‘Santo Stefano in moda: istruzioni di stile con crochet’ che prevede una sfilata di abiti creativi realizzati con la tecnica del crochet da ‘Fashion Designer Antonietta Tucillo’. Sempre nell’ambito della Settimana della Musica, il 21 giugno alle 21.00 si terrà il concerto “Dall’America all’Italia“ in Piazza dell’Oratorio con le sinfonie dei clarinettisti di “La Spezia clarinet choir” diretti da Paola Angeli.

Oltre la musica, Santo Stefano di Magra si vestirà anche di colori e profumi. Domenica 19 giugno torna infatti l’ “Infiorata per le vie del borgo”, tradizionale festa santostefanese che ricorre ogni anno in concomitanza con il Corpus Domini. Le vie del borgo saranno infatti allestite a festa grazie agli innumerevoli e variopinti disegni realizzati con i petali dei fiori. La storica infiorata si svolgerà seguendo un ricco programma di incontri che inizierà dalla mattina in Piazza Garibaldi con il mercatino di prodotti artigianali e proseguirà per tutta la giornata tra street food e musica: dalle 10.00 alle 13.00, l’appuntamento è con le “Armonie itineranti” a cura d Ensemble Symphony Orchestra e dalle ore 19.00, sempre in Piazza Garibaldi, con l’esibizione del duo “Soul’s Symphony – Claudio & Dejanira”. Alle 17.30 l’Infiorata si concluderà con la messa solenne presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire nel centro storico del borgo, cui seguirà la processione e l’esibizione della Filarmonica di Santo Stefano Magra.