Aurigo, ai domiciliari anche fratello dell’imprenditore Speranza

I carabinieri di Imperia hanno notificato una misura cautelare per arresti domiciliari con l’accusa di corruzione a Gaetano Speranza, fratello di Vincenzo, l’imprenditore della Edilcantieri Costruzioni finito in carcere assieme al sindaco di Aurigo Luigino Dellerba per una presunta tangente di duemila euro.

Gaetano Speranza, già indagato in concorso con il fratello, è comparso davanti al gip per l’interrogatorio e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Vincenzo Sperzanza e Dellerba erano stati arrestati alla fine di maggio in flagranza di reato e si trovano in carcere. La procura su tutti i lavori affidati alla ditta.

Secondo la Procura, Speranza avrebbe ricevuto dal Dellerba i nominativi delle imprese che avevano partecipato ad una gara per i lavori di messa in sicurezza di un’area del Comune, per un importo di circa 300mila euro, poi aggiudicata alla Edilcantieri che aveva presentato l’offerta migliore.