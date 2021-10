Santa Margherita, villa Durazzo e Comune collegati in fibra ottica.

Il collegamento in fibra ottica tra il palazzo del municipio di Santa Margherita Ligure e Villa Durazzo si è concluso ieri 20 ottobre 2021. Si tratta di un’infrastruttura, digitale, di fondamentale importanza per la città. Villa Durazzo, infatti, per la sua posizione, è un hub per le connessioni cittadine, su tutte la videosorveglianza.

Avere un collegamento in fibra tra il municipio e la Villa significa garantire qualità, velocità e stabilità agli impianti cittadini. In via Garibotti, isola ecologica e copertura torrente, e in via Cervetti Vignolo angolo via XXV Aprile sono state installate due telecamere di videosorveglianza, con tre ottiche, ciascuna.

«Si tratta della realizzazione di una infrastruttura molto importante ̶ dichiara il Sindaco Paolo Donadoni ̶ questo collegamento migliora l’attività di Santa Margherita Ligure una città che prosegue il suo sviluppo digitale e che continua a investire in innovazione e sicurezza implementando la videosorveglianza. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto in particolare il responsabile dell’ufficio informatica Simone Cerulli».

Villa Durazzo è “posata” sulla collina che domina S. Margherita Ligure. Il parco della villa circonda la dimora costruita nel Seicento dai marchesi Durazzo e gode di un’ampia vista sul Golfo del Tigullio. Il piccolo agrumeto, sul terrazzamento antistante il mare, è il nucleo più antico. La sua creazione si deve alla famiglia Durazzo che mise a dimora aranci, limoni, pompelmi. Ornamenti per dare vita a quinte di verde per chi saliva dal mare. ABov