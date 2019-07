La passeggiata a mare tra Santa Margherita e Portofino si avvia verso la normalità, o quasi, dopo i danni della mareggiata di ottobre 2018.

Proseguono i lavori per il ripristino totale del depuratore, delle opere di difesa a mare della zona di punta Pedale e della ricostruzione dell’area di sosta. Quest’ultima è già parzialmente agibile e la Giunta comunale ha deliberato le tariffe per l’area parcheggio a pagamento.

Dal 1 luglio fino al 30 settembre 2019 per parcheggiare in uno dei 65 stalli della parte sud si dovrà pagare 1 euro all’ora tra le ore 8:00 e le ore 20:00 mentre tra le 20:00 e le 8.00 5 euro per l’intero periodo non frazionabile.

Nella parte nord del parcheggio, invece, sosta libera per i mezzi a due ruote e tre parcheggi per auto a sosta libera. È stata riaperta la passerella pedonale da “Santa” a Paraggi distrutta dalla mareggiata nel tratto verso Paraggi.

E' stata riaperta la "piattaforma" luogo pubblico da cui tuffarsi nelle acque verdi della baia compreso il ripristinato all'accesso. L'altro tratto di passerella sarà nuovamente percorribile entro la riapertura totale della strada 227.