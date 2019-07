“Artesina Park”: sabato l’apertura con tante attrazioni

La stagione estiva di Artesina è ufficialmente iniziata con massima attenzione alle proposte per bambini e famiglie. Sabato 6 luglio ci sarà l’apertura dell’Artesina Park con il bob estivo, il tubing ed il Bike Park. Tre attrazioni molto apprezzate dal pubblico a disposizione di chi intende trascorrere ore spensierate e a contatto con la natura.

Corse a partire da 5 euro (pacchetto da 10 voucher) per il bob estivo per un divertimento esclusivo in Piemonte, fruibile sia dagli adulti sia dai bambini. Il Bike Park presenta tracciati fortemente rinnovati e studiati con discese per bikers di ogni livello ed età. Per i più piccini sarà in funzione il tubing con i suoi coloratissimi ciambelloni, il tappeto di risalita e un divertimento garantito in totale sicurezza.

Proseguono intanto le attività dei “Summer camp”, i centri estivi sportivi per bambini e ragazzi che da anni animano l’estate della località. Tante le proposte in calendario all’insegna dello sport, ma anche della musica e della montagna: dal calcio al tennis, dal basket al volley, fino alla novità della vacanza “Music & Mountain” (per informazioni sui Camp 0174242252).

Il conto alla rovescia, a pochi giorni dall’inizio dell’estate, è ufficialmente scattato per una stagione sempre a misura di famiglia. Info e aggiornamenti sul sito www.Artesina.it e sulla pagina Facebook Artesina Mondole Ski. Apertura Artesina Park: tutti i weekend di luglio a partire da sabato 6 e poi tutti i giorni dal 3 al 25 agosto, per allungare ancora nel fine settimana del 31 agosto/1 settembre