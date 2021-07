Santa Margherita Ligure si conferma Bandiera Lilla, come avviene ininterrottamente dal 2014.

Il vessillo, simbolo della qualità dei servizi turistici rivolti e offerti a persone diversamente abili, è stato consegnato questa mattina sulla spiaggia “Mare per Tutti”. La cerimonia si è svolta in via Andrea Doria, sul lungomare di Ghiaia, dal Presidente di Bandiera Lilla, Roberto Bazzano.

Il Vicesindaco di Santa Margherita Emanuele Cozzio, Assessore alle Associazioni Beatrice Tassara e Antonio Cucco, Presidente dell’Associazione Paratetraplegici Onlus Liguria sono intervenuti alla cerimonia.

«Il percorso iniziato sin dal 2014 – sottolineano il Vicesindaco Emanuele Cozzio e l’Assessore Beatrice Tassara – di cui siamo grati e allo stesso tempo orgogliosi, non è certamente completato. Siamo anzi consapevoli di come questo ennesimo conferimento sia soltanto una tappa da cui ripartire – Con maggiore determinazione, vogliamo avere una Santa Margherita Ligure che si dimostri ancora più accogliente e inclusiva.

Da parte nostra, e a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, un sincero ringraziamento a Roberto Bazzano, Presidente di Bandiera Lilla. Anche quest’anno ci ha ritenuti meritevoli di questo riconoscimento. Al Presidente dell’Associazione Paratetraplegici Onlus Liguria, Antonio Cucco, per l’impegno profuso quotidianamente nelle sue attività e per la costante attenzione. Puntualmente, segnala gli interventi che si rendono necessari sul territorio per venire incontro alle esigenze delle persone diversamente abili». ABov