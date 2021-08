Santa Margherita, concorso per due funzionari amministrativi.

Comune di Santa Margherita Ligure promuove un nuovo bando di concorso, per l’assunzione di due funzionari amministrativi. Oggi, martedì 31 agosto, è ancora aperto il bando per partecipare al concorso per due posti da istruttore informatico categoria C, posizione di accesso C1, con iscrizioni aperte sino a mercoledì 8 settembre.

Sul sito istituzionale www.comunesml.it è presente anche questo nuovo bando, per poter partecipare alla procedura concorsuale per assumere due funzionari amministrativi di categoria D, posizione di accesso D1. I funzionari saranno assegnati all’Area 1 e destinati, uno all’Ufficio Turismo, e uno all’Ufficio Commercio, dell’ente che ha sede in piazza Mazzini.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata entro mercoledì 15 settembre. Per poter partecipare il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), a lui intestato. Si deve egistrare nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), https://sportellotelematico.comunesml.it/bandi-concorso. Questo il link diretto al bando di concorso. ABov