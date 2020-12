Dissesto idrogeologico, nel territorio di Santa Margherita ligure, fondo sperimentale rivolto ai privati per ripristinare argini e di rivi e fossati.

In via sperimentale parte oggi 4 dicembre 2020 il bando per erogare contributi a privati per il rifacimento dei muri d’argine dei torrenti, rii e fossati, del territorio.

«In questi anni molti interventi sono stati svolti sui torrenti e corsi d’acqua sia di natura ordinaria che straordinaria per mitigare e possibilmente prevenire il dissesto idrogeologico. ̶ Dichiara Emanuele Cozzio, vicesindaco con delega alla Protezione Civile. ̶ Questo bando è allo stesso tempo una richiesta di aiuto rivolta ai privati ma anche un incentivo concreto per rendere il nostro territorio più forte,

favorirne la manutenzione anche a monte nelle porzioni private collinari e quindi evitare e prevenire problemi maggiori a valle per i nostri corsi d’acqua. Siamo determinati ̶ prosegue Cozzio ̶ a proseguire su questa strada anche nei prossimi anni per recuperare il più possibile la cura e l’amore per il nostro territorio come ci è stata tramandata dai nostri anziani.

A cornice di questi obiettivi prioritari che necessariamente dovranno essere costantemente perseguiti e incentivati anche in futuro, confidiamo che possano esserci anche ricadute positive per le imprese cittadine dalla destinazione di queste risorse.

Ringrazio gli Uffici che grazie al loro impegno anche in un momento ricco di scadenze come quello di fine anno hanno reso possibile la predisposizione del bando e quindi l’utilizzo delle somme stanziate ricavate da risparmi di gestione presenti nel bilancio comunale».

Conclude il vicesindaco di Santa Margherita ligure. Entro il 17 dicembre 2020 gli interessati potranno fare richiesta a protocollo@comunesml.it mentre ci sarà tempo un anno, fino al 31 dicembre 2021, per completare l’intervento. Sul sito istituzionale dell’ente www.comunesml.it è disponibile la relativa modulistica. ABov