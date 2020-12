Traffico pesante in città. Tutto bloccato dalla sopraelevata alla Guido Rossa | Aggiornamento

La situazione meteo sulle autostrade con neve e ghiaccio ha generato pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria a causa dei mezzi pesanti che sono stati costretti ad entrare in città.

Sono tante le problematiche in tutta la città di Genova. La parte più sotto pressione è quella del ponente.

A partire dalle 15 proprio l’arteria che porta nel ponente, la strada Guido Rossa, è bloccata. Alcune rampe di accesso sono state bloccate.

La zona dalla Sopraelevata fino a Viale Canepa è congestionata e bloccata a tratti.

La strada che passa sotto la Sopraelevata, è più libera.

La gente è uscita dagli uffici e, utilizzando l’auto a causa del freddo e della pioggia ha creato un ingorgo.

Le strade dove il traffico è maggiore risultano essere: Lungomare Canepa, via Pieragostini, via Cornigliano, Erzelli, la zona di Sampierdarena: via Cantore. Mentre in Sopraelevata, intorno alle 17, il traffico si è bloccato.