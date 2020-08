Sanremo Fa Musica chiude i battenti

Ultimo appuntamento domani 21 agosto di Sanremo Fa Musica in Piazza Colombo e al Porto Vecchio

In Piazza Bresca oltre a domani ci sarà ancora l’appuntamento del 25 agosto.

L’evento, voluto dal Comune di Sanremo e organizzato da alcuni commercianti delle varie location vedrà:

Dalle 18.30 in piazza Bresca gli MH BAND

Dalle 21 in piazza Colombo Dj set by QLTURA

Dalle 21 al Porto Vecchio QLTURA

I Commercianti delle varie location che hanno aderito al progetto sono:

Conad Permare, Bar Porto Vecchio, Le Palme, Bar Sandy, Dehor del Marinaio, Il Molo, Bar Max, Gelateria del Porto, Punto B, Chico e Rosa, U ReCantu, Sottocoperta, Ristorante Trattoria Nicò, Lollipop, Blanco Bistrot, Botte Gaia, Profumo del Mosto.

L’evento #sanremofamusica ha visto in piazza Colombo, Piazza Bresca e Porto Vecchio 12 eventi per location per un totale di 36.