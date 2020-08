A Genova il macellaio-chef più famoso del mondo

Martedì 1 settembre alle ore 20, a Genova Apparizione serata memorabile, per gli amanti della fiorentina

Dario Cecchini, secondo il New York Times il macellaio-chef più famoso del mondo, sarà la star dell’evento enogastronomico a Sotto Le Stelle Open Air. Invitato nel suggestivo spazio sulle alture, con vista mozzafiato sulla città Lanterna, dagli amici ristoratori Fabrizio Bogo e Giorgio Bove.

Dario Cecchini lavora nella storica macelleria di famiglia a Panzano in Chianti (Firenze), dove porta avanti una tradizione da otto generazioni, lunga 250 anni. Grazie al suo estro, l’Antica Macelleria Cecchini si è trasformata in un piccolo impero conosciuto in tutto il mondo: in un viaggio in Toscana non si può non andare alla sua macelleria con cucina. E così Netflix gli ha dedicato un episodio della sesta stagione della serie cult Chef’s Table. Sempre in giro per il mondo invitato dai potenti della Terra così come dagli enti di beneficenza, dalle associazioni dei macellai, o dai grandi chef.

“Dario Cecchini è un personaggio eccezionale: ama la Divina Commedia e le poesie di Borges, ascolta l’opera e gli AC/DC – spiega l’amico Fabrizio Bogo detto Gigino – E’ uno degli ambasciatori del mangiar bene italiano in giro per il mondo e la serata con il re della “ciccia” rimarrà negli annali. La voce istrionica di Dario Cecchini accompagnerà i commensali in un viaggio del palato tra le prelibatezze della sua officina: crostone con burro del Chianti, sushi e tonno del Chianti, finocchiona, costata alla fiorentina, bistecca panzanese, bistecca fiorentina…”.

Per ulteriori informazioni: , Genova Apparizione, Sotto Le Stelle Open Air, via Lanfranco Alberico 55 (strada per monte Moro), Fabrizio Bogo 3398732013