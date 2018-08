Sanremo e Imperia, due pensionati colti da malori morti al mare: caldo killer?

Due pensionati morti per il caldo torrido?

Occorre ancora aspettare i risultati degli esami autoptici e medico legali, ma probabilmente é stato un malessere legato all’ondata di calore che ha investito da giorni tutta la Liguria a causare la morte una 79enne di Albenga, ma residente a Torino, che ieri è deceduta mentre si trovava in uno stabilimento balneare antistante corso Vittorio Emanuele a Sanremo.

Sempre sul litorale in provincia di Imperia un 84enne, colto da malore mentre si trovava in acqua, è morto annegato. La tragedia è avvenuta sulla spiaggia Papeete, in zona Spianata Borgo Peri al confine con La Rabina. Anche in questo caso, a determinare il malessere potrebbe essere stata l’ondata di calore.