Sanremese-Savona, derby di Coppa domani al Comunale

Mercoledì 25 settembre, alle ore 15, allo stadio “Comunale” di Sanremo, si giocherà Sanremese – Savona, gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D.

I tifosi del Savona potranno acquistare il proprio tagliando (mostrando un documento di identità) solamente presso la segreteria della società allo stadio “Bacigalupo” di Via Cadorna fino alle 19 del giorno antecedente la gara (martedì 24 settembre). Non sarà possibile la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti il giorno della partita allo Stadio di Sanremo. Sono acquistabili solamente biglietti per il settore ospiti e fino al massimo della capienza come stabilito dalla Prefettura di Imperia.

Per tutte le altre informazioni rivolgersi presso la segreteria dello stadio Valerio Bacigalupo