Arbitri A: Massa per il Genoa, Doveri per la Samp

Sono state rese note le designazioni del turno infrasettimanale di serie A.

Calcio d’inizio mercoledì alle 21 per la sfida tra Genoa e Bologna allo stadio Luigi Ferraris. I designatori hanno affidato la direzione dell’incontro all’arbitro internazionale Davide Massa, tesserato per la sezione A.I.A. di Imperia. I ruoli per la video assistenza sono stati assegnati a Gianluca Manganiello di Pinerolo, arbitro della sfida alla Sardegna Arena, coadiuvato da Damiano Di Iorio di Vco. Quarto ufficiale Francesco Fourneau in rappresentanza del distretto di Roma 1. In qualità di assistenti agiranno Alessandro Giallatini (qualifica di internazionale, in azione sotto la tribuna) e Vittorio di Gioia (impegnato dal lato dei Distinti), esponenti delle sezioni arbitrali di Roma 2 e di Modena.

La designazione arbitrale per Fiorentina-Sampdoria, gara in programma mercoledì 25 settembre 2019 (ore 21.00) al “Franchi” di Firenze e valida quale 5.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Assistenti: Valentino Fiorito di Salerno e Damiano Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Quarto ufficiale: Marco Piccinini di Forlì.

VAR: Luca Pairetto di Nichelino.

AVAR: Stefano Liberti di Pisa.