San Valentino a Camogli 2025: celebra l’amore con le dodici rose rosse

“Dodici rose rosse per la promessa di una vita insieme” Sabato 22 febbraio 2025 – Ore 15:30

Camogli si conferma la meta ideale per gli innamorati, grazie all’evento annuale “San Valentino … Innamorati a Camogli”, che dal 1988 celebra l’amore con iniziative romantiche e uniche. Organizzato dall’Associazione Commercianti e Operatori Turistici di Camogli, in collaborazione con il Comune di Camogli, Camera di Commercio di Genova, Ascom Confcommercio Genova, Consorzio Centro Storico Camogli e Pro Loco Camogli, l’edizione 2025 introduce una novità: “Dodici rose rosse per la promessa di una vita insieme”.

Il significato delle dodici rose rosse

La rosa rossa, simbolo universale dell’amore, è il fiore preferito da Venere. Secondo il galateo, le rose rosse si donano in numero dispari, con un’eccezione speciale: le dodici rose rosse, che rappresentano i dodici mesi dell’anno, diventando il simbolo di una promessa d’amore eterno.

Come partecipare all’evento “Dodici rose rosse”

Le coppie che entro il 31 gennaio 2025 avranno richiesto la pubblicazione del matrimonio o fissato ufficialmente la data, potranno partecipare a questo momento unico. Per aderire:

Invia una mail a ascot.camogli@libero.it con oggetto “Dodici rose rosse a Camogli per la promessa di una vita insieme”. Indica i tuoi contatti e i dettagli relativi alla cerimonia.

Un pomeriggio magico al Castello della Dragonara

L’appuntamento è fissato per sabato 22 febbraio 2025, giornata conclusiva dell’evento. Le coppie saranno accolte al Castello Cinquecentesco della Dragonara, uno scenario incantevole a picco sul mare, dove riceveranno il prezioso mazzo di dodici rose rosse.

Per rendere l’esperienza indimenticabile, sarà allestito un set fotografico per immortalare il momento e creare ricordi indelebili.

Camogli: una cornice perfetta per gli innamorati

Camogli, con il suo fascino unico e la sua atmosfera romantica, è il luogo ideale per celebrare l’amore. Le sue stradine pittoresche, il mare cristallino e i tramonti mozzafiato offrono il contesto perfetto per una giornata speciale.