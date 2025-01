CORES: Il nuovo progetto internazionale sulle scienze della conservazione e del restauro

Con il kick-off meeting del 10 gennaio 2025, prende ufficialmente il via il progetto CORES – Conservation and Restoration Sciences, finanziato dall’Agenzia Europea Erasmus Mundus come Design Measure (EMDM).

Un programma di laurea magistrale internazionale innovativo

CORES mira a creare un innovativo programma di laurea magistrale internazionale dedicato alle scienze applicate alla conservazione e al restauro dei beni culturali. L’obiettivo è formare una nuova generazione di professionisti multidisciplinari, in grado di combinare competenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche per affrontare le sfide della tutela del patrimonio culturale mondiale.

Le università partner del Progetto CORES

Il progetto coinvolge sei prestigiose università europee: Università di Genova (Italia); Université Bordeaux Montaigne (Francia); Universidad de Sevilla (Spagna); Univerzitet Crne Gore (Montenegro); Universität Münster (Germania) e Université Côte d’Azur (Francia).

Opportunità per gli studenti

Gli studenti avranno l’opportunità di studiare in tre sedi accademiche principali: Genova, Siviglia e Bordeaux. Il programma prevede:

Corsi e seminari presso università partner.

presso università partner. Workshop e approfondimenti in istituti di ricerca e musei associati.

in istituti di ricerca e musei associati. Sviluppo della tesi di laurea in collaborazione con università e istituzioni internazionali.

Un settore cruciale per il patrimonio culturale

Il kick-off meeting segna l’inizio di una collaborazione internazionale di alto livello, destinata a promuovere la mobilità accademica e a integrare competenze avanzate nel settore della conservazione e del restauro.

Paolo Piccardo, docente di Metallurgia all’Università di Genova e coordinatore del progetto, afferma:

“La nostra missione è offrire a chiunque voglia investire in questo settore la possibilità di farlo al più alto livello possibile, grazie a collaborazioni internazionali.”

Pietro Marescotti, docente di Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche presso UniGe, aggiunge:

“CORES rappresenta l’evoluzione naturale del nostro corso di laurea magistrale e corona il nostro impegno nella formazione e nella tutela del patrimonio culturale italiano e internazionale.”

Perché CORES è importante?

Formazione multidisciplinare: Integra scienze, tecnologia e discipline umanistiche, una collaborazione internazionale: Coinvolge sei università e numerose istituzioni culturali; la mobilità accademica: Permette di studiare in diverse sedi europee. Tutela del patrimonio: Contribuisce alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale.

L’appuntamento con il kick-off meeting: 10 gennaio 2025



Orario: 9:00 – 18:00



Aula 2, Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Viale Benedetto XV 3, Genova