Regione, Sanna (PD): Se stabile di via Fieschi 15 è sicuro, perché stanziare 60 milioni?

“Per l’assessore Ripamonti lo stabile di via Fieschi 15 è in sicurezza e va tutto bene. Ma allora perché sono stati stanziati 60 milioni per la sua urgente messa in sicurezza? Quindi quanto è stato fatto finora era tutta una farsa? Chi lavora dentro può continuare a farlo in queste condizioni? Qualche dubbio lo abbiamo e non siamo certi che vada davvero tutto bene. Anche perché al centro di questa riqualificazione c’era un progetto di efficientamento energetico che serviva a far risparmiare l’ente, ridurre i consumi e migliorare le condizioni di lavoro. Per questo chiediamo che si vada a fondo di questa situazione, bisogna sentire i sindacati, perché se questo stabile è sicuro e non serve rifacimento allora quanto detto finora era sbagliato e i soldi stanziati sono stati stanziati inutilmente. Nel frattempo l’unica certezza è che abbiamo perso 60milioni di euro”. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna su messa in sicurezza Torre A e B edificio della Regione in via Fieschi 15.