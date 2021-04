San Bartolomeo, in via Manzoni riparazione fognatura

In Via Manzoni a San Bartolomeo al Mare è in corso intervento di riparazione del tubo della fognatura. I lavori dovrebbero essere conclusi nei prossimi 2-3 giorni.

Da ieri mattina è in corso un intervento di riparazione di un tubo della fognatura in Via Manzoni (da via Roma verso la bocciofila) a causa di una rottura su una conduttura che ha ceduto sotto il peso degli anni. Il traffico è stato in parte deviato su Via IV novembre. Gli operai della ditta incaricata da Rivieracqua sono intervenuti prontamente e i lavori di riparazione dovrebbero essere conclusi nei prossimi 2-3 giorni.