San Bartolomeo al Mare, sfilate a tema, musica e scoperta del territorio. Dopo il tradizionale Mercatino di Natale dello scorso week-end, quest’anno abbinato alla Festa dell’Olio nuovo, che ha ottenuto un riscontro più che lusinghiero, il calendario delle feste di San Bartolomeo al Mare prosegue con le celebrazioni religiose a partire dal 24 dicembre, giornata dedicata alla Santa Messa di Natale: dopo la Santa Messa delle 22.00, al Santuario di Nostra Signora della Rovere verrà servita la cioccolata calda, mentre la Santa Messa di Natale alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo è fissata per le 22.30. La tradizionale Messa di Mezzanotte in latino si terrà come di consueto alle 24.00 presso il Santuario di Nostra Signora della Rovere.

I festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno poi sabato 31 dicembre con il Lungomare delle Nazioni allestito dal Club 500 Golfo Dianese e le 500 addobbate a tema natalizio, che rimarranno in esposizione sul lungomare per tutto il pomeriggio a partire dalle 14.00. Ad animare la passeggiata ci sarà lo showman Paolo Bianco fino alle 18.00 circa.

Domenica 1 gennaio, come da tradizione, appuntamento in piazza Torre Santa Maria per la Passeggiata del Primo dell’Anno con la guida ambientale escursionistica GAE Luca Patelli. Appuntamento alle 14.00 in piazza per iniziare insieme alla guida un lungo percorso che porterà a scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare: dalle antiche borgate, alla pineta, fino agli oliveti e ai nuovi e vecchi coltivi. Un ottimo modo per dare il benvenuto all’Anno Nuovo, una passeggiata di due ore durante la quale sarà possibile vivere uno spaccato completo del territorio. Si consiglia abbigliamento e calzature adeguate a percorsi lungo mulattiere e sterrati, così come una borraccia d’acqua. I posti sono limitati perciò si rende obbligatoria la prenotazione al numero +39 347 600 6939. Chi resterà in piazza potrà apprezzare la musica dal vivo del Wine and Moses jazz quartet e gustare panettone e spumante offerti dall’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare.

Inaugurato il 2023, gli eventi proseguiranno con le iniziative legate all’Epifania con la sfilata in costume della Banda Musica di Alassio e “La Befana vien dal Mare”, che da un paio di anni incuriosisce sempre più turisti e residenti, a cura di Top Kayak. Giovedì 5 gennaio un esercito di befane si muoverà a bordo di coloratissimi kayak sullo specchio d’acqua che costeggia il Lungomare delle Nazioni, affiancando i movimenti della Banda Musicale di Alassio in una festa di colori, musica e costumi a tema.

Chiudono il calendario delle festività natalizie di San Bartolomeo al Mare il 30° Trofeo dell’Epifania, gara di tiro con l’arco valida per la qualificazione ai campionati italiani indoor (Palestra comunale, giovedì 5 e venerdì 6) e il concerto di Diego Genta e Kloi Malaj di sabato 7 gennaio presso il Centro Sociale Incontro. Il concerto è a ingresso libero, aperto a tutti e inizierà alle ore 15.30. I protagonisti saranno il Maestro Diego Genta, diplomato in pianoforte principale al Conservatorio G. Verdi di Torino, con alle spalle una serie di pubblicazioni di piano solo & orchestra e numerosi concerti come pianista accompagnatore e pianista solista in Liguria, Piemonte e Francia, e la giovanissima Kloi Malaj. Dianese classe 2006, Kloi Malaj inizia a studiare musica nell’ottobre 2013 collezionando premi nazionali e internazionali. Premiata cinque volte al Concorso Internazionale Rovere d’Oro di San Bartolomeo al Mare, nell’edizione di quest’anno ha ricevuto anche un attestato per meriti artistici e una borsa di studio.

PROGRAMMA

Sabato 10 e domenica 11 dicembre

Dalle 9.00 alle 19.00 – Piazza Magnolie

Mercatino di Natale e Festa dell’Olio Nuovo

Con operatori commerciali, OPI, hobbisti, associazione San Matteo e Supereroi per i Bambini. In collaborazione con CIA Imperia, Coldiretti Imperia, Olio DOP Riviera Ligure e con la musica di Paolo Bianco.

Sabato 24 dicembre

Ore 22.00 – Santa Messa di Natale al Santuario Nostra Signora della Rovere

Al termine della Santa Messa, cioccolata calda.

Ore 22.30 – Santa Messa di Natale alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo.

Ore 24.00 – Santa Messa di Natale in latino al Santuario di Nostra Signora della Rovere.

Sabato 31 dicembre

Dalle ore 14.00 – Lungomare delle Nazioni

Lungomare in Festa

Esposizione Fiat 500 a tema natalizio a cura di Club 500 Golfo Dianese.

Musica delle feste con Paolo Bianco.

Domenica 1 gennaio

Dalle ore 14.00 – Piazza Torre Santa Maria

Passeggiata del Primo dell’anno e Brindisi all’anno nuovo

Ritrovo in piazza Torre Santa Maria alle ore 14.00 con la GAE Luca Patelli. Durata della passeggiata: 2 ore. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero +39 347 600 6939. Musica di Wine and Moses Jazz Quartet. A seguire brindisi con panettone.

Giovedì 5 gennaio

Ore 11.00 – Molo fondo via della Resistenza

Aspettando la Befana

Sfilata in costume della Banda Musica di Alassio e “La Befana vien dal Mare” a cura di Top Kayak.

Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio

Giovedì 14.00-17.00 | venerdì 9.00-17.00 – palestra comunale

30° Trofeo dell’Epifania

Gara di tiro con l’arco, valida per la qualificazione ai campionati italiani indoor.

Sabato 7 gennaio

Ore 15.30 – Centro Sociale Incontro (Giardini I Maggio, 7)

Diego Genta e Kloi Malaj in concerto

Concerto a ingresso libero.