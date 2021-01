Sampierdarena e Cornigliano, stranieri senza mascherina: sanzionati dai carabinieri

L’altra sera tra Sampierdarena e Cornigliano i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, durante un servizio finalizzato al controllo del territorio e al rispetto delle normative vigenti per il contenimento del Covid-19, hanno visto nei pressi di alcuni esercizi commerciali degli assembramenti.

Nove persone sono state controllate e identificate.

Si tratta persone di età compresa tra 19 e 47 anni, di cui 7 stranieri.

Tutte sono state sanzionate amministrativamente per un totale di 4.700 euro per non avere osservato il prescritto distanziamento e non avere indossato i dispositivi di protezione individuale.