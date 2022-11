Sampierdarena, 25enne cade in moto, grave al San Martino

Brutto incidente questa notte tra via Walter Fillak e via Paolo Reti a Sampierdarena dove un giovane centauro è caduto a terra.

Il bilancio è di un ferito grave che è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova.

Ancora da comprendere le cause dell’incidente e l’esatta dinamica.

Un 25enne, intorno alla mezzanotte e mezza, era alla guida del mezzo quando ne ha perso il controllo ed è finito rovinosamente a terra.

L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte e mezza.

Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto. Dopo le prime cure ricevute sul posto è stato trasferito in codice rosso all’ospedale.

Sul luogo dell’incidente gli agenti dell’infortunistica della polizia locale di Genova per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della strada via Reti è stata chiusa al traffico per diverse ore. Solo alle 4 del mattino è avvenuta la riapertura.