Sampdoria in amichevole con il Ligorna (3-1): prove tecniche di mister Sottil

A segno Leonardi (Primavera), Kasami e Tutino

Andrea Sottil ha approfittato della pausa del campionato per testare uomini e schemi al Mugnaini di Bogliasco. In vista del match della Sampdoria previsto per domenica 15 settembre al San Vito di Cosenza, i blucerchiati hanno affrontato, in un’amichevole a Bogliasco, il Ligorna di Matteo Pastorino, squadra che milita nel campionato di Serie D.

La Sampdoria si è imposta con un punteggio di 3-1, grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Simone Leonardi (7′) e Pajtim Kasami (34′), e da Gennaro Tutino allo scadere (91′). Per il Ligorna Matteo Niccoli.

Nel finale, la rete decisiva è stata segnata da Gennaro Tutino. Questo incontro ha permesso al neo mister Sottil di lavorare più approfonditamente sulla squadra, che sta allenando da meno di una settimana. Al Mugnaini erano assenti Bereszynski, Ioannou e Veroli, impegnati con le rispettive nazionali.