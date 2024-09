Area Marina Protetta di Bergeggi: aumentati i controlli della Guardia Costiera

Nel corso del 2024, la Guardia Costiera ha intensificato i controlli e le missioni, anche durante le ore notturne, nel tratto di mare dell’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi.

Questo incremento delle attività di sorveglianza, previsto dal decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta e demandato per legge al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, è stato potenziato grazie a una convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’obiettivo è garantire una sorveglianza capillare mediante l’impiego di mezzi navali, aerei e del nucleo subacqueo.

Controlli e sanzioni nel 2024

Durante l’anno 2024, i mezzi navali della Guardia Costiera di Savona hanno effettuato circa 160 controlli, accertando 20 sanzioni amministrative per violazioni relative a pesca, navigazione e ancoraggio nel tratto di mare dell’area protetta. Questo tratto, caratterizzato da fondali di coralligeno e praterie di posidonia oceanica, è particolarmente delicato, e il mancato rispetto delle norme può causare danni significativi all’habitat naturale. Le segnalazioni da parte dei cittadini riguardano spesso comportamenti irregolari da parte dei diportisti, che vengono prontamente riportati alla Sala Operativa della Guardia Costiera.

Denunce e Operazioni ambientali

Nella zona prossima all’Isola di Bergeggi, dove vige il divieto di transito per le unità mercantili in un’area circostante di 2 miglia nautiche (in seguito al Decreto interministeriale del 02/03/2021 per la protezione delle aree sensibili), è stato denunciato alla Procura della Repubblica un comandante di unità mercantile con bandiera straniera per il mancato rispetto della norma nazionale.

Recentemente, la Guardia Costiera di Savona, in collaborazione con il Centro Nautico Vadese, ha partecipato all’operazione “Fondali Puliti” nella zona di Bergeggi e nelle aree limitrofe. I subacquei professionali hanno rimosso vari rifiuti dai fondali, inclusi pneumatici, un vecchio scafo di un natante da diporto e spezzoni di una rete da pesca.

Proseguimento delle attività

L’attività della Guardia Costiera continuerà nei prossimi mesi per garantire il rispetto e la tutela del patrimonio naturalistico dell’area protetta.

In caso di necessità di assistenza o soccorso in mare, è possibile contattare la Guardia Costiera via radio sul canale 16, telefonicamente al numero gratuito 1530 o tramite il NUE 112.

Le norme riguardanti l’Area Marina Protetta possono essere visionate anche sul sito www.ampisolabergeggi.it.