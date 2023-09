Sampdoria-Cittadella: dove vederla e le probabili formazioni

Tra poco meno di un’ora la partita del posticipo della 5ª giornata del campionato di Serie B, alle ore 20.30, tra la Sampdoria e il Cittadella allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

I blucerchiati di Andrea Pirlo sono reduci da un periodo piuttosto complicato: dopo la vittoria all’esordio contro la Ternana (2-1), infatti, sono arrivate le due sconfitte interne contro Pisa (2-0) e Venezia (2-1) e il pareggio esterno contro la Cremonese (1-1).

Percorso parallelo per i veneti di Edoardo Gorini che dopo la vittoria al debutto contro la Reggiana (1-0) hanno perso 2-0 al Tardini contro il Parma e pareggiato 1-1 contro il Bari e 0-0 il derby contro il Venezia.

Sampdoria-Cittadella: dove vederla

Il posticipo della 5ª giornata del campionato di Serie B, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà visibile, oltre che allo stato, in tv, in diretta, su Sky (201) e DAZN.

Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Sampdoria-Cittadella: le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Murru, Barreca, Kasami, Ricci, Verre, Borini, La Gumina, Pedrola. Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Ravaglia, Giordano, Stojanovic, Facundo Gonzalez, Vieira, Askildsen, Girelli, Yepes, Malagrida, Esposito, Lemina, Delle Monache.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Frare, Pavan, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Vita; Pittariello, Pandolfi. Allenatore: Gorini.

A disposizione: Maniero, Salvi, Rizza, Angeli, Mastrantonio, Kornvig, Saggionetto, Danzi, Tessiore, Cassano, Maistrello, Magrassi, Sanogo.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

ASSISTENTI: Preti-Bottegoni.

IV UOMO: De Angeli.

VAR: Di Martino.

ASS. VAR: Pagnotta.