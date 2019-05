Sampdoria, arriva una proposta da 120 milioni da fondo inglese

Ci sarebbe una novità riguardo le trattative per la cessione della Sampdoria con il fondo inglese Aquilor che avrebbe proposto al presidente blucerchiato Massimo Ferrero 120 milioni di euro per rilevare il club. Ma non solo, anche la possibilità di restare in qualità di presidente anche per alcuni mesi e di occuparsi della campagna acquisti nel mercato estivo. Tale proposta lascerebbe al palo quella del gruppo guidato da Gianluca Vialli e sostenuto dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan che hanno fatto un’offerta intorno ai 90 milioni.

Dietro ad Aquilor ci sarebbero investitori arabi che vogliono espandersi anche nel calcio italiano dopo alcune esperienze in Inghilterra.