Samp, visite mediche per Jankto: Abbraccio i tifosi

La Samp cala il colpo Jankto, centrocampista di spessore che arriva dall’Udinese ormai con i crismi dell’ufficialità.

Il giocatore ex friulano è arrivato nel capoluogo ligure nella giornata odierna dove ha cominciato la lunga trafila delle visite mediche per poi poter firmare in sede il nuovo contratto che lo legherà alla società di Corte Lambruschini.

Il classe 1996 nativo di Praga, che arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni più una percentuale sulla futura rivendita in caso di plusvalenza, è ovviamente molto entusiasta per questa nuova avventura che sta nascendo.

“Sono entusiasta di poter giocare con la maglia blucerchiati, voglio abbracciare i miei nuovi tifosi e non vedo l’ora di poter giocare per loro”.

