Samp, Vieira: Una prima parte di stagione disastrosa

Ronaldo Vieira commenta la prima parte di stagione della Samp alla vigilia della ripresa delle ostilità in serie A.

“Alle nostre spalle c’è un avvio di stagione disastroso. Per ritrovare fiducia in questi casi è meglio staccare un po’. E penso ci abbia fatto bene anche per la testa stare un po’ lontani da Genova. Personalmente mi sento bene, ho una grande fiducia in me stesso. E quell’energia di gruppo della quale ho parlato prima mi ha ulteriormente rinforzato”. In merito allo stage in Turchia dei blucerchiati il centrocampista ha dichiarato: “È stato un po’ strano fare uno stage a dicembre, però secondo me abbiamo lavorato bene, anche su aspetti nuovi. Il mister stesso ha avuto due settimane di tempo per approfondire situazioni più specifiche. Noi calciatori lo abbiamo conosciuto meglio come persona, compreso meglio le sue idee e quello che ci chiede”.