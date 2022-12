Spezia, Maleh seguito per il mercato di Gennaio

Lo Spezia cerca rinforzi sulla linea mediana per il girone ritorno che ha come obiettivo la salvezza del club ligure allenato da Gotti.

La Fiorentina potrebbe salutare due centrocampisti nella sessione invernale di calciomercato che partirà il prossimo 2 Gennaio e terminerà il 31 del solito mese. Szymon Zurkowski e Youssef Maleh appaiono sempre più lontani dal club toscano. Dopo un lungo corteggiamento iniziato in estate e tutt’ora in atto per il polacco, lo Spezia sarebbe ora interessato anche all’italo-marocchino. Tuttavia non manca la concorrenza: per lui, oltre a quello del club ligure, sono da registrare gli interessamenti di Bologna e Sampdoria.