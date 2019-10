Samp, Vieira: Abbiamo lavorato bene in settimana

Seconda partita senza prendere gol, primo pareggio dell’anno. Sampdoria-Roma è stata una battaglia, e nella battaglia il giovane Ronaldo Vieira è stato uno di quelli che si è distinto. Contrasti, sportellate, tackle: gioco all’inglese come piace a lui. «Abbiamo lavorato bene questa settimana – racconta il centrocampista doriano -, sapevamo che erano forti. Ma stando compatti come oggi, difendiamo meglio. Avanti così, continuiamo così come fatto oggi».

In settimana qualcosa a Bogliasco è cambiato, a partire dall’allenatore, che ha portato delle idee tutte nuove. Un’impressione certificata dal mediano: «Mister Ranieri è venuto con la mentalità che se non si può vincere non si deve perdere ed è giusto così. Siamo stati molto stretti in mezzo al campo, sia con Kuba che con Bertolacci e Rigoni». A Bologna per vincere? «Sì – conferma -, ma se proprio non possiamo: pareggiamo».