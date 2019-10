Samp-Roma, Bertolacci: Ho voglia di rivincita

Quando al 73′ i crampi gli hanno ricordato che non giocava una partita di Serie A da 518 giorni, Andrea Bertolacci ha dovuto alzare bandiera bianca. Ma dopo che Partita. Con la ‘P’ maiuscola. Uscire tra gli applausi alla prima con la nuova maglia non è cosa da poco. «Devo dire un grazie, veramente – ammette candidamente il numero 91 -. Non me lo aspettavo proprio un ritorno così. Vorrei solo essere giudicato in campo, ecco tutto. Questo, sia a livello personale che non, deve primo segnale di una lunga striscia».

Spirito. Il centrocampista, alla presenza numero 201 in campionato, commenta così il suo ritorno al grande calcio e lo 0-0 di oggi: «Ho una grande voglia di rivalsa, ho voglia di aiutare questo gruppo. C’è fiducia da parte mia. Sono contento per i sacrifici che ho fatto per essere pronto. Devo dire di aver avuto sensazioni positive. Mi mancava la Serie A, avevo voglia di non far sfuggire l’occasione. È un punto di partenza, per me e per la squadra. Con lo spirito visto contro la Roma possiamo risalire».