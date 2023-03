Samp-Verona, i precedenti e le statistiche pendono verso i blucerchiati

Sono 53 i precedenti in Serie A tra Samp e Verona: il bilancio pende a favore dei blucerchiati con 22 successi a 13, chiudono il parziale 18 pareggi.

Il Verona ha vinto il match d’andata contro la Sampdoria, ma non batte due volte di fila i blucerchiati in Serie A dal biennio 1972 e non è mai riuscito a vincere entrambi i match con i doriani nello stesso massimo campionato. Soltanto contro Fiorentina e Cagliari, il Verona ha strappato più successi (14) di quelli collezionati contro la Sampdoria (13) in Serie A. Il Verona ha segnato cinque gol (tutti di Emanuele Del Vecchio) contro la Sampdoria nella sfida di Serie A del 9 febbraio 1958 (5-3 il finale per i gialloblù): a nessuna squadra i veneti hanno rifilato più reti in una singola partita nel massimo campionato. Tra le squadre affrontate almeno 50 volte in Serie A, solo contro il Genoa (23%) la Sampdoria registra una percentuale più bassa di sconfitte in campionato che contro il Verona (25%).